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Китайские конструкторы несколько лет не могут довести до ума свою самоходную артиллерийскую установку ZBD-03, фактически скопированную с российской САУ 2С9 «Нона-С». 18 мая в сети появилась новая фотография китайской разработки, но автор снимка утверждает, что она все еще не готова для постановки на вооружение.

Известно, что она с 2018 года перемещается с полигона на полигон, где проводятся тесты и испытания, изучаются недостатки, которые затем устраняются. Потом опять проводятся новые проверки и история повторяется сначала.

Напомним, что российская САУ «Нона-С» появилась на вооружении ВС еще Советского Союза 40 лет назад. Она разрабатывалась для морской пехоты и ВДВ, которые до сих пор используют ее для боевых операций. Установка продемонстрировала высокую эффективность и сохранила актуальность до наших времен.

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