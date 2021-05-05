Сюжет о российской субмарине «Дмитрий Донской», который появился на видеоблоге Defense News, спровоцировал оживленную дискуссию. Часть западных пользователей попыталась подвергнуть подлодку проекта 941 «Акула», однако подавляющее большинство подписчиков все же призвало ориентироваться на факты, а не на надуманные критические отзывы.

Сам ролик заинтересовал пользователей видеохостинга YouTube, о чем свидетельствуют почти 500 тысяч просмотров за пару недель. Видео действительно впечатляет – в нем рассказывается об отличных технических характеристиках подлодки. Помимо ключевых тактических комплексов, она вооружена двадцатью ракетами «Булава», имеет водоизмещение 4, имеет водоизмещение 48 тысяч тонн и длину в 175 метров.

Очевидно, что это самая крупная подлодка на планете, однако ряд западных пользователей не желает с этим мириться.

«Если бы войны выигрывались огромными размерами, Россия бы побеждала. Но «Атлантида» Королевского флота Британии одним словом заставит эту большую старую палку сморщиться до размеров крохотной креветки. Мы снова поднимаем планку», – написал один из них под ником Ting

Адекватные зрители как из России, так и из других стран все же поставили на место любителей критиковать российские разработки.

Они отметили, что ракеты и торпеды субмарины с легкостью защитят ее от конвенционального оружия. Кроме того, после запуска «Булавы» с ядерными боеголовками Западу придется просто смиренно ждать взрывов, так как «противоядия» от этого оружия у него нет.

«Это последний аргумент. Никого не волнует, что будет с подлодкой после запуска. А до пуска вы просто не сможете ее найти и уничтожить. И кто сказал, что вы вообще сможете ее уничтожить? Ведь она несет не только МБР. Она способна в одиночку уничтожить весь авианосный флот», – ответил российский пользователь Максим Баркан.