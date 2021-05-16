В Сети появился первый официальный рекламный ролик Android 12.

Как отмечается, его выложил авторитетный инсайдер Джон Проссер, посмотреть видеоролик можно на YouTube-канале Front Page Tech. Официальная презентация Android 12 должна состояться уже через несколько дней – 18 мая, когда начнётся конференция для разработчиков Goggle I/O 2021.

Согласно опубликованной информации, ОС получила заметные изменения своего интерфейса, а также различные новые эффекты, анимацию, и так далее. Кроме того, пользователи смартфоном с Android получат больше возможностей для персонализации. Также указывается, что были скруглены углы у клавиатуры, а также у уведомлений.

Кроме того, в завершении видеоролика, по всей видимости, был показан смартфон Pixel 6. Он станет первым смартфоном с предустановленной новой системой.

Ранее мы сообщали, что пользователи устройств с системами Android подверглись атакам мошенников. Их смартфоны оказались заражены вирусами, которые подделывали рекламные просмотры.