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В Сети появился первый официальный рекламный ролик Android 12.

Как отмечается, его выложил авторитетный инсайдер Джон Проссер, посмотреть видеоролик можно на YouTube-канале Front Page Tech. Официальная презентация Android 12 должна состояться уже через несколько дней – 18 мая, когда начнётся конференция для разработчиков Goggle I/O 2021.

Согласно опубликованной информации, ОС получила заметные изменения своего интерфейса, а также различные новые эффекты, анимацию, и так далее. Кроме того, пользователи смартфоном с Android получат больше возможностей для персонализации. Также указывается, что были скруглены углы у клавиатуры, а также у уведомлений.

Кроме того, в завершении видеоролика, по всей видимости, был показан смартфон Pixel 6. Он станет первым смартфоном с предустановленной новой системой.

Ранее мы сообщали, что пользователи устройств с системами Android подверглись атакам мошенников. Их смартфоны оказались заражены вирусами, которые подделывали рекламные просмотры.

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  • Анна
  • 15.05.2021
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