Представители РЖД сообщили о планах поменять формат питания в поездах компании. Для этого вагоны-рестораны будут заменены вагонами-бистро.

Отмечается, что сейчас блюда в поездах готовятся прямо на ходу, однако в будущем их будут готовить в обычных условиях, а затем просто грузить в вагон в стерильных контейнерах. Поварам нужно будет лишь разогревать их, сервировать и подавать пассажирам. Однако речь не идет о фаст-фуде.

В опубликованном сообщении говорится, что подготовленное меню содержит в себе блюда для детей и вегетарианцев, а также салаты, супы и десерты. Планируется подготовить единый стандарт для всех пассажирских составов, поэтому цены везде будут одинаковыми. Поесть можно будет как в вагоне-бистро, так и в своем купе.