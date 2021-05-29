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Представители РЖД сообщили о планах поменять формат питания в поездах компании. Для этого вагоны-рестораны будут заменены вагонами-бистро.

Отмечается, что сейчас блюда в поездах готовятся прямо на ходу, однако в будущем их будут готовить в обычных условиях, а затем просто грузить в вагон в стерильных контейнерах. Поварам нужно будет лишь разогревать их, сервировать и подавать пассажирам. Однако речь не идет о фаст-фуде.

В опубликованном сообщении говорится, что подготовленное меню содержит в себе блюда для детей и вегетарианцев, а также салаты, супы и десерты. Планируется подготовить единый стандарт для всех пассажирских составов, поэтому цены везде будут одинаковыми. Поесть можно будет как в вагоне-бистро, так и в своем купе.

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