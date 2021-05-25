Замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов рассказал, как в России будут регистрировать праворульные автомобили. Его слова передаёт издание «Русская газета».

Так, с 1 июля в законодательстве будут произведены некоторые изменения. Согласно им, все единичные транспортные средства будут должны соответствовать ГОСТу. Таким образом, машины будут проходить экспертизы в лабораториях.

В настоящее время было создано для этого уже 13 лабораторий. Они будут проверять около 100 тысяч машин ежегодно. Как отмечается, на это было затрачено более 200 миллионов рублей. Кроме того, ещё пять лабораторий готовятся, они будут проверять ещё около 30 тысяч автомобилей в год.

Если автомобиль будет признан годным, он получит электронный ПТС и диагностическую карту. Его можно будет сразу же зарегистрировать в ГИБДД.

Недавно автовладельцам рассказали о транспортном налоге в 2021 году. Данный налог необходимо ежегодно оплачивать до декабря следующего года.