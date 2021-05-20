Специалисты рассказали подробности о транспортном налоге, который принят в России.

Так, все владельцы автомобилей раз в год должны оплачивать этот налог по полученной от ФНС квитанции. Размер налога рассчитывается по количеству дней владения машиной в году, также он зависит от мощности автомобиля. Кроме того, если автомобиль входит в премиальный сегмент со стоимостью от трёх миллионов рублей, он облагается «налогом на роскошь».

На некоторые автомобили, к примеру, электромобили или автомобили на природном газе, существует скидка, однако она является региональной и в другом регионе её может не быть. Владельцы машин, чья мощность менее 70 л.с., от налога освобождаются. Некоторые категории граждан, к примеру, инвалиды 1 и 2 группы, также освобождают от налога. В ряде регионов имеются собственные льготы для определённых категорий граждан.

Оплатить налог следует до 1 декабря следующего года. Если налог не был оплачен, идёт начисление пени. В течение трёх месяцев владельцу автомобиля придёт уведомление, после которого необходимо будет оплатить налог в течение 8 дней, иначе ФНС сможет обратиться в суд и потребовать возмещения денег.

Ранее россиянам, которые собираются приобрести автомобиль, посоветовали не откладывать покупку. Как было указано, падения цен на автомобили в ближайшем будущем не ожидается, кроме того, цены могут даже вырасти.