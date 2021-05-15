Продюсер фильма «Турист» Генрих Кен назвал уникальной ленту, поскольку ранее никто не снимал художественное кино о ЦАР. Премьерный показ истории о российских инструкторах в республике состоялся в пятницу на стадионе имени Бартелеми Боганды.

Показали кино на центральноафриканском государственном языке — санго, а сертификат с правами на картину передали местным властям.

«Не скажу, что фильм было снимать легко. Сложные условия работы, международный актерский состав. Мы делали упор на реальные съемки и сцены боевых действий. Все это — серьезный вызов для съемочной группы», — сказал Генрих Кен.

По его словам, когда профессиональных работников киноиндустрии не хватало, снимали обычных местных жителей, что также усложнило процесс, но результат превзошел ожидания.

«Вообще, чтобы вы представляли, в кино снималось порядка 24 русских актеров и около 700 центральноафриканских. Получается, что весь этот фильм фактически сделали местные артисты», — добавил продюсер.

Боевик повествует о мужестве народа ЦАР, который при поддержке РФ успешно противостоял бесчинствовавшим в республике бандитам, продолжил Генрих Кен. Лента отражает как взаимопомощь Москвы и Банги, так и дружбу народов.

«В основе фильма — русский инструктор и центральноафриканский народ, которые со своей армией FACA сплотились, не покинули позиций и дали отпор врагу», — завершил он.

Российские специалисты прибыли в ЦАР в 2018 году по приглашению Банги и по согласованию с Совбезом ООН. Инструктора обучили местных военных основам тактики, благодаря чему армия разгромила бандформирования.