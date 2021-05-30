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Российский внедорожник Lada Niva стал платформой для создания новейшего вездехода под названием Nayomnik. Он представляет собой бронированную машину, которую предназначена для силовых структур РФ.

«Ниву» превратили в вездеход «Наемник» сотрудники компании ЮТЭК, осуществляющей свою деятельность в Ставропольском крае. Специалисты изготовили корпус авто из листов бронированной стали.

Кроме того, они установили на вездеход новые колеса и заменили двигатель. При этом использовались комплектующие российского производства. Также они обеспечили возможность поворачивать колеса во взаимопротивоположные направления. Благодаря такому подходу маневренность внедорожника выросла в разы.

Изготовители заявляют, что вездеход защищен по третьему классу, поэтому он выдерживает даже попадание артиллерийского снаряда малого калибра. В дальнейшем планируется оснащение машины видеокамерами, осуществляющими мониторинг обстановки снаружи, навигационным оборудованием и автоматической системой пожаротушения.

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