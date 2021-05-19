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Роскосмос сообщил о том, что сближение спутников России и Японии прошло в штатном режиме.

Как уточняется, речь идёт о российском «Канопус-В» №5 и японском ASNARO. Ранее было заявлено, что они достаточно опасно сблизятся на орбите.

Сближение было зафиксировано в 3:50 по московскому времени 19 мая. Как уточняется, спутники прошли на расстоянии примерно в 200 метров друг от друга. Затем они разошлись, как было заявлено в Роскосмосе, инцидентов не зафиксировано.

Также в Роскосмосе заявили, что после изучения ситуации было решено не включать на спутнике двигатель для проведения манёвров уклонения и сберечь ресурс. Кроме того, было указано, что чем больше аппаратов будет отправляться в космос, тем чаще придётся проводить уклонение.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал уникальные фотографии, сделанный спутником “Арктика-М”. На этих кадрах можно увидеть зарождение вихрей над Северным полушарием Земли.

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