Спутник «Арктика-М», запущенный Россией для климатического и гидрометеорологического мониторинга, прислал на Землю уникальные снимки зарождениях вихрей над Северным полушарием планеты.

Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который также отметил, что подобные фотографии получены впервые в мире. До запуска «Арктики-М» сделать подобные снимки не представлялось возможным.

Рогозин назвал и еще одно предназначение спутника. Космический аппарат дает возможность вести наблюдение за крупными пожарами. Он отправляет новые фотографии каждые 15 минут, благодаря чему можно анализировать распространение пламени и его интенсивность, предпринимать более эффективные меры для тушения.

Запуск спутника был произведен в конце февраля. После выхода из атмосферы планеты на высокоэллиптическую орбиту аппарат доставил разгонный блок “Фрегат”.