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Кшиштоф Щерский, представитель администрации польского президента, заявил, что отмена ограничений в отношении «Северного потока – 2» является ошибкой, так как данный проект несет угрозу всему ЕС.

Согласно его словам, решение Джо Байдена, американского лидера, по отмене санкций базируется на неверной оценке текущего положения дел. Он считает газопровод, который проложен по дну Балтийского моря, «бомбой, размещенной под фундаментом сближения стран Европы. Если трубопровод будет запущен, то ФРГ станет зависимой от газовых поставок со стороны РФ. В результате Россия сможет влиять на Евросоюз.

Соединенные Штаты отказались от введения санкций, так как, по мнению Байдена, они все равно не приведут к остановке постройки газопровода, который уже почти завершен. Но при этом данные ограничения могут нанести вред отношениям с Германией и другими европейскими странами.

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