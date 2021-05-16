В Нью-Йорке сотрудникам полиции запретили принимать участие в шествиях гей-парадов. Об этом рассказало издание The Hill.

Согласно заявлению организаторов гей-парадов, полицейских не будут допускать до подобных мероприятий минимум до 2025 года. Это касается даже тех полицейских, которые занимаются охраной парада – в этом случае им велено держаться на расстоянии от парада не менее, чем в один квартал. Вмешиваться в происходящее они имеют право только в случае крайней необходимости.

Свою позицию организаторы объяснили тем, что желают обеспечить безопасность всем участникам парада. Решение возмутило представителей полиции Нью-Йорка нетрадиционной ориентации – они заявили, что это противоречит идеям толерантности и инклюзивности.

Ранее уроженец Томска Виталий Филипченко принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка. Как он заявил, он желает помогать людям.