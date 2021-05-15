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Брендан Бойл, представитель НАТО, в рамках своего выступления на Парламентской ассамблее блока заявил, что сейчас вернуться к нормальным отношениям с РФ невозможно. Его процитировали в издании РИА «Новости».

Докладчик отметил, что Североатлантическому альянсу ни в коем случае нельзя возобновлять диалог с Кремлем, жертвуя тем самым интересами своих партнеров. По этой причине возврат к прежним отношениям с Россией на текущий момент не видится возможным. Он добавил, что странам-участницам НАТО следует продемонстрировать «стратегическую выдержку» в отношении РФ, так как Москва вряд ли изменит свою внешнюю политику в ближайшие годы.

Однако при этом Бойл указал на то, что существует ряд проблем, для решения которых требуется взаимодействие с Москвой. Речь идет о борьбе с коронавирусом и терроризмом, а также контроле над стратегическим оружием и об изменении климата Земли.

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