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Учёные сообщили о крупном астероиде, который приближается к Земле. Как отмечается, он пройдёт на достаточно близком расстоянии.

Так, астероид под название 2021 КТ1 наиболее близко подойдёт к Земле уже во вторник, 1 июня, в 17:24 по московскому времени. Наименьшее расстояние, на котором он будет проходить от планеты – примерно 7,2 миллиона километров. Как отмечается, это в 19 раз больше, чем составляет расстояние, на которое Луной удалена от Земли. В космических масштабах, между тем, такое расстояние считается близким.

Астероид имеет размер в поперечнике, согласно вычислениям учёных, около 330 метров. Для сравнения, Эйфелева башня имеет высоту в 300 метров.

Как отмечают учёные, вероятность столкновения Земли с любым крупным астероидом весьма и весьма низкая. К примеру, вероятность того, что метеорит Бенну, который считается самым опасным, столкнётся с Землёй в период с 2169 по 2199 год, оценивается как 1 к 4000.

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