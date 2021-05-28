Группа корейских и американских астрофизиков воспользовалась искусственным интеллектом и разработала новейшую карту распределения темной материи во Вселенной, показавшей «скрытые мосты», которые соединяют галактики.

Согласно популярной теории, Вселенная на 80% состоит из темной материи, которая на данный момент невидима для оборудования. Однако считается, что именно из нее состоит так называемая «космическая паутина», которая представляет собой скелет вселенской структуры, диктующей перемещение материи с использованием гравитации.

Проанализировать эту «паутину» крайне сложно ввиду невидимости темной материи, поэтому исследователи решили применить машинное обучение, научив нейросеть строить модели на базе собранной информации о перемещении и распределении звездных скоплений. В результате ИИ спрогнозировал расположение темной материи, и ученые смогли заметить маленькие нитевидные объекты, соединяющие галактики. Теперь астрофизики собираются тщательно изучить эти неизвестные структуры.