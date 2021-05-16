Внешнеполитическое ведомства РФ не считает, что твиты парламентария Александра Хильштейна, в которых он назвал полицию Израиля «позором страны» и «мусорами», способны негативно повлиять на отношения между двумя странами. Также сообщения в социальной сети Twitter не спровоцируют международный скандал.

В МИД сообщили, что Хильштейн является депутатом, а не представителем исполнительной власти. Кроме того, твиты, которые он сам назвал «удавшейся провокацией», уже удалены. Поэтому ни о каком скандале не может быть и речи.

Хильштейн написал два сообщения практически одинакового содержания: «Мусора – позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». К этим твитам он прикрепил ссылки на новостные сайты, на которых рассказывалось о применении спецсредств полицейскими против жителей французской столицы и израильских городов. Депутат позже подтвердил, что сообщения разместил сам.