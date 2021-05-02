В мае некоторые категории россиян ожидает повышение пенсии.

Речь идёт о работниках, задействованных в угольной промышленности, а также о бывших членах лётных экипажей судов гражданской авиации. Согласно законам, они имеют право на получение дополнительной выплаты к пенсии. Эта выплата, как уточняется, ежемесячная.

Размер доплаты для каждого пенсионера устанавливается индивидуально. В расчётах используется размер среднемесячной зарплаты получателя, а также продолжительность его стажа. Кроме того, учитывается, и сколько в России составляет среднемесячная зарплата.

Таким образом, в среднем работники угольной промышленности получат по четыре тысячи рублей доплаты. У сотрудников лётных экипажей доплата будет немного побольше – в среднем семь тысяч рублей.