Под Екатеринбургом было найдено тело блогерши Кристины Журавлевой.

Как сообщается, девушка пропала в начале апреля. Её тело было обнаружено около двух недель назад в лесополосе под городом. В настоящее время ведётся расследование инцидента. Причины смерти на данный момент неизвестны, и рассматриваются разные версии, в том числе предполагается, что блогерша могла совершить суицид.

Ведётся установление круга знакомых Кристины и лиц, с которыми она общалась в последнее время. Также выясняется, были ли у неё конфликты в семье.

Как сообщается, Кристина вела блог в Instagram о красоте и моде. Она имела около 57 тысяч подписчиков. В начале апреля она перестала публиковать новые посты и давать комментарии. Выяснилось также, что она не отвечала и на звонки и сообщения своей семьи.