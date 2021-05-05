Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Екатеринбургом было найдено тело блогерши Кристины Журавлевой.

Как сообщается, девушка пропала в начале апреля. Её тело было обнаружено около двух недель назад в лесополосе под городом. В настоящее время ведётся расследование инцидента. Причины смерти на данный момент неизвестны, и рассматриваются разные версии, в том числе предполагается, что блогерша могла совершить суицид.

Ведётся установление круга знакомых Кристины и лиц, с которыми она общалась в последнее время. Также выясняется, были ли у неё конфликты в семье.

Как сообщается, Кристина вела блог в Instagram о красоте и моде. Она имела около 57 тысяч подписчиков. В начале апреля она перестала публиковать новые посты и давать комментарии. Выяснилось также, что она не отвечала и на звонки и сообщения своей семьи.

Вам может понравиться

National Interest: Подлодка «Ясень-М» – реальная угроза американским авианосным группам

Согласно поступившим из России сообщениям, атомная субмарина нового проекта «Ясень-М» уже в ближайшие дни поступит на вооружение. Подводная лодка «Казань», вооружаемая крылатыми ракетами, прошла проверочные испытания и будет введена в

Двух сирийских наемников приговорили к пожизненному заключению в Армении

Два гражданина Сирии, участвовавших в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха, признаны виновными судом Армении и приговорены к пожизненному тюремному сроку. В размещенном армянской Генпрокуратурой сообщении отмечается, что сирийские граждане

Автор издания The National Interest призвал Байдена держаться подальше от войск России

Американский журналист Бонни Кристиан предостерёг Джо Байдена от войны с Россией. Его статья была опубликована в издании The National Interest. Как считает журналист, Байден должен направить все усилия на то,
  • Анна
  • 05.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 5 мая – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 5 мая – ясно, до 16 °C |