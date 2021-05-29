Сергей Трофимов, член крымского Госсовета, сообщил о возможном осуществлении масштабной экологической экспертизы для оценки ущерба Крыму, нанесенного водной блокадой, организованной Украиной.

В настоящее время обсуждается вопрос о назначении экспертизы, которую должны будут провести экологи, для подсчета ущерба, нанесенного природе полуострова. Окончательное решение должен принять СК РФ. Соответствующее мероприятие назначат в рамках уголовного дела или доследственной проверки.

При этом на Крымском полуострове продолжают подсчитывать ущерб, фиксируя его в документах. Согласно предварительным подсчетам, водная блокада только одному сельскому хозяйству принесла убытки в размере 200 миллиардов рублей. Были также затронуты многие другие отрасли региона.