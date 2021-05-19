Государства НАТО, которые организовали тренировки спецназовцев для диверсионных операций в Крыму, не рискнут нападать на полуостров. Все, на что их хватит – это проведение учений и провокационные заявления, уверен сенатор СовФеда от региона Сергей Цеков.

Он заявил, что НАТО ни на что, кроме провокаций, не способен и именно к провокациям он и готовится. Все страны, которые входят в альянс, отлично понимают, чем закончится для них попытка организовывать диверсии в Крыму. Поэтому они не сунутся на полуостров.

Цеков также отметил, что сейчас можно ждать от Североатлантического альянса любых сюрпризов. Поэтому на всякий случай важно не терять бдительности и поддерживать полную готовность ответить на провокации или попытки вторжения.