Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Государства НАТО, которые организовали тренировки спецназовцев для диверсионных операций в Крыму, не рискнут нападать на полуостров. Все, на что их хватит – это проведение учений и провокационные заявления, уверен сенатор СовФеда от региона Сергей Цеков.

Он заявил, что НАТО ни на что, кроме провокаций, не способен и именно к провокациям он и готовится. Все страны, которые входят в альянс, отлично понимают, чем закончится для них попытка организовывать диверсии в Крыму. Поэтому они не сунутся на полуостров.

Цеков также отметил, что сейчас можно ждать от Североатлантического альянса любых сюрпризов. Поэтому на всякий случай важно не терять бдительности и поддерживать полную готовность ответить на провокации или попытки вторжения.

Вам может понравиться

Палестинцы сообщают о нанесении удара по Израилю баллистической ракетой

Радикальное движение «Исламский джихад» заявляет о планах нанести удар по Израилю баллистической ракетой. Речь идет об иранском боеприпасе «Хадж Кассем», который в момент удара развивает скорость в 15 чисел Маха.

Российский эксперт Супотницкий: Пандемия коронавируса пришла не из Китая

Полковник медслужбы Михаил Супотницкий изменил свое мнение о пандемии коронавируса. Сейчас он уверен, что это заболевание останется с человечеством на долгие годы, лишь периодически уменьшая или увеличивая количество инфицированных. Специалисты

В Ставрополе водитель маршрутки спас 17-летнюю пассажирку

В Ставрополе водитель маршрутки спас 17-летнюю пассажирку, у которой случился приступ эпилепсии. Как сообщается, инцидент произошёл утром 16 мая в автобусе, следующем маршрутом №48. Согласно имеющейся информации, у несовершеннолетней пассажирки
  • Анна
  • 16.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 16 °C |