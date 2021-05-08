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Юрий Гемпель, член парламента Крыма, во время беседы с журналистами РИА «Новости», предложил Соединенным Штатам показать пример остальному миру и возвратить РФ Аляску.

Ранее Госдепартамент разместил на своей страничке в «Фейсбуке» заявление с призывом России передать Украине контроль над Крымом. По мнению Гемпеля, Вашингтон до сих пор публикует «бестолковые заявление» об исторических землях РФ. Он добавил, что в мире отлично понимают, что полуостров по ошибке стал частью Украины.

Согласно словам российского политика, если американские власти так сильно хотят увидеть историческую справедливость, то им следует вернуть Москве контроль над Аляской, которая была открыта русской экспедицией в первой половине XVIII века.

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