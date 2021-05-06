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Юрий Гемпель, член парламента Крыма, отметил, что план Павла Климкина, экс-главы украинского МИД, не поставлять воду на полуостров не приведет к его возвращению в состав Украины.

Согласно его словам, подобный способ решения проблемы трудно назвать дипломатическим. Он добавил, что Климкин и другие киевские политики лишь занимаются самообманом, если думают, что с помощью своих блокад им удастся возвратить регион под свой контроль. Гемпель считает, что закрытие водоканала является нарушением человеческих прав, которое не замечают западные правозащитники.

Российский политик отметил, что Киев решил выбрать тактику по ослаблению полуострова, однако он считает, что она не поможет украинским политикам. Гемпель заявил, что Россия может справиться с любыми сложностями, поэтому в Крыму не просят днепровскую воду и не обсуждают данный вопрос.

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