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«Крымская платформа», создание которой якобы инициировала Украина – это целиком и полностью проект Соединенных Штатов. Именно они хотят постоянно поддерживать вокруг российского полуострова «сложную ситуацию», заявил постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Роль США в создании “Крымской платформы” — главная. Они и есть зачинщики и идеологи всей этой истории», – пояснил политик.

Напомним, что 23 августа состоится саммит «Крымской платформы», главным вопросом повестки дня которого будет «возвращение Крыма Украине». Киев активно пытается привлечь на это мероприятие ряд страны ЕС, Соединенные Штаты, Канаду, Британию и Турцию.

Последняя не раз заявляла, что не намерена признавать Крым российской территорией. Москва считает ее высказывания некорректными, так как полуостров был присоединен к России на основании результатов всенародного референдума.

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