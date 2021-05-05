8 мая пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Рахмон, как стало известно, посетит мероприятие в Москве ко Дню Победы, а также, накануне этого, у него состоится встреча с Путиным. Этот визит, как уточняется, был согласован ещё до того, как произошёл конфликт на киргизско-таджикской границе. Тем не менее, этот вопрос будет также поднят во время переговоров.

Также отмечается, что приезда главы Киргизии не ожидается. Так, 76-летие Победы, которое отмечается в этом году, не является юбилейной датой, поэтому специальных приглашений зарубежным гостям не рассылалось. Однако при желании они могут приехать.