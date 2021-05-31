В июне текущего года китайские астронавты отправятся на три месяца на новую космическую станцию Тяньхэ, главный модуль которой был выведен на орбиту Земли в конце апреля. Сообщается, что в настоящий момент они проводят усиленную подготовку к этому полету.

Подготовительная программа, по словам первого китайского космонавта Яна Ливэя, включает в себя приобретение необходимых профессиональных навыков. Кроме того, в нее включены сложнейшие физические тренировки направленные на повышение выносливости и силы.

Так, чтобы отработать навыки работы вне корабля в открытом космосе организуются тренировки под водой. Они длятся около 6–8 часов, после которых космонавт часто оказывается неспособным держать даже палочки для еды. Однако в дальнейшем подобные нагрузки приносят свои плоды.

Запуск капсулы Shenzhou 12 с экипажем из трех человек будет произведен с космодрома Цзюцюань в северо-западной части страны.