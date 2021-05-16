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Принципы взаимодействия с Россией, озвученные Европарламентом – это «наглое вмешательство в российские внутренние дела». Кроме того, они демонстрируют, что демократия, которой так кичится Европа, давно умерла, заявил парламентарий Алексей Чепа, представляющий партию «Единая Россия».

По словам депутата, Европе не мешало бы посмотреться в зеркало и сперва построить демократию на своей территории. При этом не стоит брать за основу «демократические принципы» Соединенных Штатов, чья политика двойных стандартов доходит до абсурда и смешит всех вокруг.

Чепа прокомментировал пункт, по которому Европа намеревается объявить Госдуму нелегитимной, если ей не понравятся фальсификации на выборах. По мнению парламентария, это говорит о том, что ЕС обязательно заявит об этих фальсификациях. При этом не исключено, что он сделает это еще перед выборами.

Депутат также заявил, что Европа много раз бросала России обвинения во вмешательстве в дела других государств, но ни разу не показала ни единого доказательства. Зато ее доклад с пятью принципами – это явное подтверждение наглого вмешательства в дела РФ.

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