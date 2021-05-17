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Тайная армия США, о которой сообщалось ранее, фактически ничем не отличается от частных военных компаний. Она выполняет специальные поручения Пентагона, однако Министерство обороны Соединенных Штатов в любой момент имеет возможность снять с себя ответственность за ее действия, сообщил депутат Госдумы Александр Шерин.

Он пояснил, что такие ЧВК уже много лет работают на Пентагон. При этом многие из них давно действуют против России, но на территории других государств. К примеру, в Сирии и других странах они сопровождают колонны с грузами, поставляемыми террористам, выступают в качестве инструкторов для разнообразных вооруженных формирований, охраняют склады с боеприпасами и иные объекты.

К выполнению всех подобных заданий США не могут привлекать регулярную армию, так как в случае обнаружения связи с Пентагоном ему придется нести ответственность за свои действия и приказы. С ЧВК все обстоит по-другому. Если они провалят задание, Минобороны просто открестится от них и на этом инцидент будет исчерпан.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне также отметил, что в России должны давно действовать законы о ЧВК, которые позволят более эффективно защищать интересы страны. Однако подобные законопроекты даже не рассматриваются, так как их не одобряет правительство.

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