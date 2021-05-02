Немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что призывы Берлина к Кремлю только маскируют собой слабость властей Германии перед современной Россией.

Эту точку зрения высказала аналитик Клаудия фон Зальцен. Согласно её заявлению, руководство Кремля во главе с Путиным представляет для немецкой власти непосильный вызов. Кроме того, фон Зальцен отмечает, что своими мантрами о том, что с Россией необходимо сотрудничать, Германия подрывает единую санкционную политику Европы. Также аналитик сообщает о второстепенной внешней политике по отношению к России.

Особо фон Зальцен отмечает реакцию Германии на конфликт, который произошёл между Чехией и Россией в 2014 году из-за взрыва склада в Врбетице. Тогда канцлер Ангела Меркель только четыре дня спустя переговорила с чешским премьером по поводу этой ситуации.

В заключение аналитик предлагает отправить домой нескольких «российских шпионов», имеющих дипломатическую аккредитацию.