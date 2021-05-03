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В Германии вновь отменили проведение фестиваля пива «Октоберфест». Сообщили об этом премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

Фестиваль уже долгое время проходит осенью в Мюнхене. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его отменили в 2020 году, а теперь стало известно, что фестиваль не состоится и в этом году.

Причиной для принятия подобного решения стало то, что нет возможности предсказать, какая ситуация с коронавирусом будет осенью этого года. Так, если принять решение о проведении фестиваля, и незадолго до его начала отменить мероприятие, то это приведёт к серьёзным финансовым убыткам.

Как отмечается, «Октоберфест» является международным фестивалем, ежегодно его посещают около шести миллионов человек со всего мира.

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  • Анна
  • 02.05.2021
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