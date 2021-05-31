Йоахим Краузе, политолог из ФРГ, сообщил об обнаружении двух доказательств того, что между КНР и РФ был сформирован военный альянс, направленный против Соединенных Штатов.

Первым фактом немецкий эксперт назвал проведение совместных военных маневров китайскими и российскими вооруженными силами. Вторым доказательством он считает поставку Россией Китаю своих современных зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35.

По мнению специалиста, в Москве и Пекине считают окружающие их пространства зонами особого влияния. В результате их основным соперником оказывается Вашингтон, который продолжает расширять свою сеть, состоящую из разных военных альянсов. К примеру, КНР увеличила давление на Тайвань, а РФ повысила свое военное присутствие рядом с украинскими границами.