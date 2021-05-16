Представительство самопровозглашенной ДНР В СЦКК сообщает об очередных нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины. ВСУ организовала минометный обстрел поселка Широкая Балка, расположенного на окраине Горловки. При этом было выпущено не менее десяти 82-миллиметровых мин.

Также в ДНР сообщили, что Киев абсолютно не реагирует на призывы прекратить огонь, продолжая практически ежедневно наносить удары по окраинам Донецка и Горловки.

Ситуация на Донбассе обострилась в марте, когда украинские ВС возобновили обстрелы территорий самопровозглашенных республик. В ДНР и ЛНР заявляют, что именно Украина нарушает режим прекращения огня. Запад же вместе с Киевом все списывает на РФ, которая перемещает войска вдоль границы. Однако Россия продолжает настаивать, что не является стороной конфликта и не заинтересована в его эскалации.