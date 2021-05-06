Британское издание Daily Mail опубликовало статью о российской ракете РС-28 «Сармат». Автор публикации Уилл Стюарт заявил, что она способна смести с лица Земли американский штат Техас или все Соединенное Королевство целиком.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, напоминает, что отношения между Западом и Россией сейчас напряжены до предела. Подобное было лишь в эпоху холодной войны. Именно поэтому РФ разрабатывает все новое и новое оружие для сдерживания США и Североатлантического альянса.

«Сармат» — это стратегический ракетный комплекс, которые в 2021 году должен завершить государственные испытания. Несмотря на то, что его еще не приняли на вооружение РВСН, на Западе он котируется, как «Сатана-2». Все дело в том, что название «Сатана» американцы присвоили ракетам «Воевода», которые собственно и будут заменены «Сарматами».