В Британии оценили перспективы развития Королевского флота

«Из всех родов вооруженных сил Ее Величества Королевский флот имеет больше всего поводов для надежды в начале 2021 года», – утверждает интернет-издание UK Defence Journal. Представляем перевод статьи, опубликованной изданием накануне.

Будущее Королевского флота выглядит светлым, но давайте пока не будем считать цыплят…

С Wildcat и различными новыми противокорабельными ракетами, которые сейчас находятся на вооружении, британская авианосная ударная группа «21» вчера отправилась на первое боевое развертывание. Данные последнего комплексного обзора состояния обороны страны указывают на то, что в ближайшие годы ВМФ будет расти (в отличие от Королевских ВВС и армии), и трудно не порадоваться за старейший вид вооруженных сил Великобритании.

Но, как и в случае со иными обещаниями надежды и хороших новостей, вероятно, сейчас не стоит слишком волноваться. Да, Комплексный обзор обещал, что количество надводных боевых кораблей в Великобритании снова увеличится (в конечном итоге они пополнятся 6 эсминцами типа 45, 8 фрегатами типа 26, 5 фрегатами типа 31 и неизвестным количеством фрегатов типа 32), но обещания могут быть нарушены, а на данный момент фрегат Type 32 технически не подтвержден в бюджетных планах – о нем просто объявил премьер-министр Борис Джонсон.

Многие заметили, что упоминания о планах по созданию нового класса «Littoral Strike Ship» исчезли, и вместо этого концепция, по-видимому, заменила финансирование для модификации существующего судна класса Bay. Это могло быть связано с признанием того факта, что в настоящее время не существует бюджета для нового класса десантных судов. Такое финансирование сейчас в значительной степени направлено на фрегаты Type 31, заменяющие Astute-класс проекты (не говоря уже о беспилотном противоминном корабле).

Проблема в том, что недостаток финансирования никуда не денется в ближайшее время, а с учетом того, что «плавучие доки» HMS Albion и HMS Bulwark должны покинуть службу в 2033-34 годах, Королевскому флоту понадобится замена этих двух кораблей. Мы могли бы потенциально увидеть объявление о 4-х корабельном классе, который заменит Albion, Bulwark и включит план Littoral Strike Ship, но пока это только предположения.

Не стоит забывать и об анонсе эсминца Type 83. Последним классом кораблей подобной серии был эсминец Type 82, из числа которых был построен только один (HMS Bristol). Обозначение 80-й серии указывает на класс эсминца больше стандартного, и если принять во внимание Type 45 водоизмещением более 8000 тонн, это предполагает, что Type 83 потенциально могут быть кораблями размера крейсера.

Можно было бы надеяться, что мы увидим по одной замене Type 83 для каждого построенного Type 45 – то есть всего 6 кораблей. Однако предполагалось, что будет 12 Type 45 для замены Type 42, и с учетом стоимости Type 45 в 1 миллиард фунтов стерлингов и обещаний всех технологических и оружейных достижений Type 83 эти корабли могут оказаться настолько дорогими, что мы увидим дальнейшее сокращение флота эсминцев, возможно, даже сведя на нет большую часть увеличения числа боевых надводных сил за счет фрегатов Type 31 и 32.

Другой серьезной проблемой, с которой сейчас сталкивается Королевский флот, является статус британских закупок F-35B. Первоначально Великобритания решила купить 138 самолетов и несколько лет назад разместила первоначальный заказ на 48 самолетов. На момент написания половина этого первоначального заказа была выполнена: 3 самолета находятся в США для испытаний, 8 размещены на борту HMS Queen Elizabeth (R08), а остальные базируются в RAF Marham для обучения пилотов.

Первый Лорд Адмиралтейства указал, что закупка будет расширена до «60-80 самолетов», что и будет необходимым увеличением, но опять же это технически не подтверждено и в любом случае предполагает огромное снижение первоначально запланированного заказа. Стоит помнить, что это происходит не в первый раз: Великобритания собиралась принять на вооружение 232 истребителя Eurofighter Typhoon, но позже сократила этот заказ до 160.

В Комплексном обзоре говорится, что сокращение заказов на F-35 поможет профинансировать проект Tempest, который направлен на замену Typhoon в период 2030-2040-х годов , но, насколько нам известно на данный момент, Tempest не будет самолетом с возможностью вертикальных взлета и посадки, в отличие от F-35B, а это означает, что ВМФ должен будет оставить F-35B или найти замену этому планеру в 2050-2060-х годах.

Нам придется подождать и посмотреть, какая часть обещаний, данных в Комплексном обзоре, сбудется. Можно было бы надеяться, что большая часть этого будет реализована, но не исключено, что в 2025/2026 году мы снова увидим сокращения, поскольку приоритеты финансирования снова изменятся. Так что не будем считать наших цыплят до того, как они вылупятся.