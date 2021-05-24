Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила обеспокоенность инцидентом, произошедшим в Минске. В официальном Twitter-аккаунте ее представители написали, что вынужденная посадка борта с пассажирами может нарушать Чикагскую конвенцию.

Также ICAO выразила надежду, что ко всей информации, так или иначе связанной с посадкой самолета Ryanair, будет предоставлен «более широкий доступ».

Напомним, что во время посадки был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который обвиняется в организации массовых беспорядков, в действиях, которые привели к возбуждению социальной вражды. Он, а также его соратник Степан Путило находились в международном розыске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала у ICAO исключения Белоруссии из этой организации, а также заявила, что задержание Протасевича – это не случайность, а операция КГБ страны.