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На территории Бельгии представили новую линейку невероятно легких ручных пулеметов под названием FN Evolys. В настоящее время она включает в себя две модели, которые весят 5,5 и 6,2 килограмма.

В компании FN Herstal, специалисты которой создали данное оружие, отметили, что достичь подобного результата им удалось благодаря использованию новейших полимерных материалов и технологий трехмерной печати. Ствол пулемета создан с применением сплава из алюминия. Эксперты напоминают, что произведенный в РФ «Печенег» весит 8,2 килограмма, а американский M240 и вовсе 12,3 килограмма.

Скорострельность нового пулемета составляет примерно 750 выстрелов за 60 секунд. С патронами 5,56 мм его дальность стрельбы равна 800 метрам, а с боеприпасами 7,62 мм – 1000 метрам. Он может быть оснащен глушителем и оптическим прицелом.

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