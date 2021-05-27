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Эксперты фармацевтической компании AstraZeneca провели исследование, в ходе которого изучали риски летального исхода после прививок от коронавируса. Они сравнили полученные результаты по совей вакцине и по препарату Pfizer.

В 12-страничном докладе сообщается, что иммунизация вакциной AstraZeneca влечет за собой меньшие риски, чем использование других лекарств. Общая смертность после введения миллиона доз у Pfizer оказалась почти в три раза выше, чем после такого же числа иммунизаций шведско-британским препаратом.

Главной целью исследования было восстановление доверия к вакцинам, которое снизилось в разы после шумихи, связанной с летальными исходами. Представители AstraZeneca заметили, что скандалы привели к тому, что пациенты теперь не доверяют прививкам вообще. Из-за чего быстро победить коронавирус уже не удастся.

Журналисты издания «РИА Новости», которые внимательно изучили доклад, сообщают, что неоднократно озвучиваемая позиция компании AstraZeneca остается неизменной – риски, которые влечет за собой вакцинация на несколько порядков ниже, чем опасность заражения.

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