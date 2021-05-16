На улице Белгородской, 15 в Астрахани появился настоящий «гейзер» из нечистот, который затапливает и подвалы близлежащих жилых домов, и проезжую часть. Об этом рассказал один из пользователей сообщества «Аварии Астрахани» в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что канализационную трубу прорвало еще около недели назад. Фонтаны нечистот бьют в непосредственной близости от крупного торгового центра, но никто не торопится что-либо предпринимать.

Автор поста отметил, что администрация города зимой списывала подобные аварийные ситуации на аномальные морозы. Но сейчас морозов нет, а трубы продолжают разрушаться и затапливать все вокруг фекалиями.