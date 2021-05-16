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На улице Белгородской, 15 в Астрахани появился настоящий «гейзер» из нечистот, который затапливает и подвалы близлежащих жилых домов, и проезжую часть. Об этом рассказал один из пользователей сообщества «Аварии Астрахани» в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что канализационную трубу прорвало еще около недели назад. Фонтаны нечистот бьют в непосредственной близости от крупного торгового центра, но никто не торопится что-либо предпринимать.

Автор поста отметил, что администрация города зимой списывала подобные аварийные ситуации на аномальные морозы. Но сейчас морозов нет, а трубы продолжают разрушаться и затапливать все вокруг фекалиями.

«Где те чиновники, что думают о городе? Это работа на результат?», безо всякой надежды на адекватный ответ вопрошает пользователь соцсети.

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