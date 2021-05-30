В селе Кут, что находится на территории Варденисского района Гегаркуникской области, появились российские миротворцы. Они поднялись на позиции у границ Армении с флагами РФ и находились там более часа.

Информацию об этом предоставила глава населенного пункта Сима Читчян. Она отметила, что российские бойцы не вступали с ней в контакт. Но позже выяснилось, что это миротворческие войска. Они отправились на границу, а следом за ними поднялись на позиции и представители властей с имеющимися в их распоряжении картами.

Эксперты предполагают, что Россия продемонстрировала Азербайджану готовность задействовать силовые методы урегулирования конфликта на границах Армении в Гегаркуникской и Сюникской областях. Подобные способы предусматриваются механизмами ОДКБ. Пока официальной информации от армянских властей нет, однако имеются данные о том, что часть азербайджанских войск была отведена вглубь своей территории.

Напомним, что 12 мая Азербайджан ввел несколько подразделений на территорию Армении якобы для пересмотра границ. С тех пор ситуация в приграничных регионах остается напряженной, но до открытых вооруженных столкновений дело пока не дошло.