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Американские ВВС использовали разведывательный самолет U-2 для устранения одного из основных недостатков истребителей F-22. Теперь устаревший, но все еще кое на что способный разведчик обеспечивает обмен данными между ними и самолетами пятого поколения F-35, сообщили представители агентства «Хайтек».

ВВС провели испытания в рамках реализации проекта «Гидра». Его смысл кроется в создании специального шлюза, находящегося на борту самолета U-2. Шлюз дает возможность пилотам двух разных видов истребителей связываться между собой. Для этой цели применяются обычные аналоговые рации.

На испытаниях разведчик обеспечил связь сразу шести истребителям. При этом он справился с задачей даже после того, как самолеты удалились друг от друга на весьма приличное расстояние.

Главная проблема F-22 кроется в невозможности наладить связь с пилотами других истребителей. Использование U-2 позволило максимально эффективно решить ее и включить одни из лучших самолетов мира в общую сеть.

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