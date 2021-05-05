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Украинский политолог Андрей Ницой, являющийся директором «Центра стратегических разработок», раскрыл причину, из-за которой в настоящее время украинцы находятся в нищете. Своё заявление он озвучил в эфире телеканала «Наш».

Как считает Ницой, это произошло из-за того, что в стране не была проведена грамотная декоммунизации. Политолог указал на то, что забывать ничего не требуется, но нужно провести политику декоммунизации, а также деколонизацию. Ницой назвал декоммунизацию маленьким и первым этапом широкой политики.

Отсутствие декоммунизации привело к нищете украинцев и к тому, что Киев был вынужден проводить «варварскую приватизацию». Из-за этого образовались олигархические группы.

Политика декоммунизации проводится в Киеве с 2015 года. В частности, она предполагает снос памятников и переименование топографических объектов, напоминающих об СССР.

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