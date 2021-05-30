Андрей Золотарев, политолог из Киева, отметил, что в ближайшие годы на Украине произойдет настоящая катастрофа, в результате которой завершится ее трансформация в государство третьего мира.

Согласно словам эксперта, текущая политика Владимира Зеленского, украинского лидера, приведет лишь к уничтожению сильной страны, падению промышленного производства и переписыванию ее истории, которая поделит людей на «неправильных» и «правильных». Он добавил, что Украина потихоньку превращается в страну третьего мира, в которой наблюдается беззаконие и нищета.

При скатывании экономики в третий мир политика будет полностью соответствовать ей, считает Золотарев. Поэтому появится тотальная цензура, начнутся убийства оппозиционных политических деятелей, закроются неугодные СМИ и возникнут эскадроны смерти, которые будут расправляться со всеми инакомыслящими людьми без суда и следствия.