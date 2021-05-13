Специалисты предприятия «Антонов», расположенного на Украине, принялись за создание ударного БПЛА «Горлица-2», который должен будет стать аналогом Bayraktar TB2, созданного в Турции.

Согласно предварительным сведениям, новый беспилотник сможет осуществлять те же задачи, что и «Байрактар», но ему удастся находиться в воздухе не больше 8 часов. В «Антонове» займутся созданием базовой платформы, включающей в себя шасси, крылья, фюзеляж, оперение и силовую установку АИ-450. Что касается радиоэлектронных систем, то ими займутся другие компании.

На начальном этапе будет создан эскизный проект, который затем представят заказчикам. В случае его одобрения специалистами будут созданы чертежи и изготовлен тестовый образец для проведения испытаний на земле и в воздухе.