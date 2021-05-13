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Украина должна применять в отношении России «асимметричные меры», так как силы украинского и российского флотов несопоставимы, заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа. Он отметил, что вскоре на вооружение поступят ракетные комплексы, которые будут задействованы против РФ в случае провокаций.

Как в Черном, так и в Азовском морях Киев намерен применять «гибридное противодействие кораблям РФ, якобы организующим провокации в отношении Украины. Кроме того, у него появятся береговые ракетные комплексы которые и будут задействованы для «асимметрических мер»

Скорее всего речь идет о комплексах «Нептун», которые уже неоднократно испытывала Украина. Эксперты ранее заявляли, что эти «передовые ракеты украинского производства» являются всего лишь несколько усовершенствованной копией советских разработок, которые станут легкой целью для российских ЗРК из-за медленной скорости полета.

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