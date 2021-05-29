Североатлантический альянс намерен обновить «пакет целей» для партнерства «Украина-НАТО», заявил помощник генсека по вопросам операций Джон Манза. Он также отметил, что Киев остается наиболее важным партнером блока.

Напомним, что украинская делегация, в которую вошли представители всех силовых ведомств, была приглашена на заседание Комитета по коллективной безопасности и партнерству Альянса. Джон Маза сообщил ей приятную новость, что обновленный «пакет» Украина получит самой первой среди остальных кандидатов для вступления в НАТО.

Кроме того, в адрес Киева прозвучали высказывания о помощи в реформировании армии, в усилении ее потенциала, а также о всемерной поддержке территориальной целостности страны. Подобные речи Украина выслушивает практически ежегодно на протяжении 13 лет, но при этом упорно продолжает верить, что ее «натовская мечта» когда-нибудь да сбудется.