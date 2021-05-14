Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России Украине помогут Североатлантический альянс и дезинформация. Поскольку НАТО не захотел принимать Киев в свои ряды, глава государства сразу же принялся за использование второго оружия, сообщив, что в сентябре Россия начнет Третью мировую войну.

Запугавший сам себя «российской агрессией», Зеленский взялся делать то же самое с гражданами Украины. Впрочем, понять что либо из его речи не сможет даже квалифицированный дешифратор:

«Готовы ли мы, готов ли мир и Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится… Я уверен, мы это уже ощущаем по тем сигналам, которые есть, и по той работе, которую мы сделали, дипломатическую работу по поддержке Европой и Соединенными Штатами независимости Украины, я считаю, что Россия не может на это пойти. Потому что это будет… Я считаю, что это может быть мировая война. Поэтому это очень опасно. И бояться нечего и некого», – заявил президент Украины.

Из его спича можно понять лишь, что Третья мировая война будет, но Россия на нее не пойдет. Не готовы к ней и другие страны, поэтому Украине опасаться точно нечего.

Зеленский произносит подобные «запугивающие речи», чтобы вновь привлечь к себе внимание западных политиков. Он рассчитывал на волне учений российских войск получить от Североатлантического альянса план действий по членству в НАТО, однако ничего не получилось. Запад порекомендовал Киеву бороться с коррупцией, прежде чем проситься в альянс. Однако Зеленский решил все же еще раз попробовать тактику запугивания, чтобы добиться своего.

Вам может понравиться

Французские пользователи Сети призвали Макрона не лезть в чужие дела

В телефонном разговоре с исполняющим обязанности главы правительства Армении Николом Пашиняном президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Азербайджан должен немедленно вывести войска с территории Сюникской области. Французские пользователи сети весьма

Эксперты назвали главные угрозы для израильского “Железного купола”

С понедельника не прекращаются ракетные обстрелы Израиля палестинскими радикалами. Известно, что по разным городам страны выпущено уже более 1600 ракет, что стало настоящим испытанием для израильской системы ПВО-ПРО «Железный купол».

В МИД РФ рассказали о конструктивном сотрудничестве между РФ и США в Арктическом совете

Николай Корчунов, который возглавляет российскую делегацию в Арктическом совете, заявил, что между РФ и США особых трений нет. Те разногласия, которые все же возникают, носят лишь тактический характер и не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 мая – небольшая облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 мая – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 14 мая – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 14 мая – ясно, до 27 °C |