В течение ближайших пяти лет Украина начнет запускать искусственные спутники Земли с собственного космодрома. Столь амбициозные планы озвучил глава космического ведомства страны Владимир Тафтай.

По его словам, на орбите будет развернута украинская группировка, включающая в себя 7 спутников. Первым из них отправится уже готовый аппарат «Сич-2–30», который в настоящий момент проходит испытания.

«Сич 2–30» разработан совместно Европейским космическим агентством и Украиной. Он будет выполнять все функции, которые возлагаются на подобные аппараты, а также осуществлять дистанционное зондирование.

Тафтай сообщил, что строительство космодрома, а также запуск вышеупомянутой группировки обойдутся бюджету страны в 15 миллиардов долларов.