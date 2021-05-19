Уфолог Валерий Уваров в беседе с изданием ФАН объяснил, почему НЛО имеют повышенный интерес к морским глубинам.

Как он отметил, американские военнослужащие сняли видео, на котором запечатлели НЛО. Как указывается, этот космический корабль скрылся в воде, при этом его скорость составляла около 241 километра в час. Позже Пентагон заявил, что снятое видео является подлинным.

Уваров отметил, что НЛО проявляют интерес не только к океаническим глубинам, но и к некоторым озёрам, которые в настоящее время плохо изучены, или находятся на специфических разломах. Объясняя это, специалист сообщил, что подобные места позволяют НЛО спрятаться.

Другой причиной является то, что под водой НЛО оказываются ближе к ядру планеты – на 5-6 или даже 12 километров. Это, по словам Уварова, влияет на мощность энергетического потока, который идёт из разлома. Таким образом, НЛО почти не затрачивают энергию на то, чтобы перейти в другое измерение.

Комментируя то, что НЛО входят в воду на большой скорости, он объяснил это тем, что они пребывают в другом измерении, где воды нет, а потому и снижать скорость не нужно. То, что люди видят НЛО даже в другом измерении, он объяснил особенностями строения глаз человека.

Видеозапись, подлинность которой подтвердил Пентагон, была снята летом 2019 года у побережья Сан-Диего. Её снял экипаж крейсера «Омаха» ВМС США.