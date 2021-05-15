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Сьюзан Гофф, представитель Пентагона, подтвердила подлинность ролика с шарообразным НЛО, запечатленным рядом с побережьем Сан-Диего.

Ранее в Интернете появилась запись, на которой можно увидеть черный объект, имеющий форму сферы и парящий над водой. В определенный момент он застывает на месте, а затем медленно опускается вниз и пропадает в море. Как оказалось, данное видео было снято летом 2019 года экипажем крейсера «Омаха» ВМС США.

Отмечается, что данная запись уже исследуется Целевой группой, занимающейся изучением неопознанных воздушных явлений. В СМИ напоминают, что эта команда была сформирована в августе прошлого года. Ее задача заключается в анализе НЛО, которые могут нести угрозу национальной безопасности США.

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