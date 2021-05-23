Российский уфолог Валерий Уваров рассказал, зачем НЛО нужна Луна и в каких целях пришельцы её используют.

Как заявил Уваров, Луна намного моложе, чем принято считать. Он указал на то, что в древних текстах говорится, что Луна появилась после некой катастрофы, произошедшей в Солнечной системе. Когда Луна появилась, на Земле произошёл мощный потоп.

Инопланетяне используют Луну как базу, на которой можно проводить наблюдения за тем, что происходит на Земле, а при необходимости и контролировать эти действия. Такое заявление Уваров сделал, комментируя недавно появившееся видео с запечатлённым НЛО над поверхностью спутника Земли.

Кроме того, уфолог отметил, что наблюдать с Луны можно не только за происходящим на Земле, но и во всей Солнечной системе. Таким образом, Луна является станцией, откуда пришельцы осуществляют слежение.

Недавно Валерий Уваров также рассказал, почему НЛО часто замечают скрывающимися в воде. Одной из причин является энергетический поток, который позволяет НЛО легче переходить в другое измерение.