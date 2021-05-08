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Международная группа специалистов в ходе исследования пришла к выводу, что авокадо способен замедлять рост раковых клеток.

Согласно заявлению учёных, в авокадо содержится авокатин В. Данное вещество, как было установлено, может подавлять фермент VLCAD, задействованный в метаболизме лейкозных клеток. Этот фермент был определён учёными как критически важный для роста раковых клеток.

В эксперименте приняли участие добровольцы, которым каждый день нужно было принимать авокатин В как добавку к пище. Было установлено, что это вещество можно принимать в любой дозировке – организм человека его легко переносит.

Как считают учёные, авокатин В можно будет использовать для лечения лейкемии. Эффективность этого предстоит выяснить во время клинических исследований на людях.

Ранее учёные выяснили, что грибы снижают риск развития рака. Однако для этого их нужно употреблять каждый день.

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